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    01 октября 2020, 19:56

    «Буду очень рад». Бывший губернатор Камчатки — о Министерстве счастья

    Алена Макаренко

    Министерство счастья появится на Камчатке. При этом важно помнить, что за красивыми словами должны стоять реальные действия. С таким заявлением выступил губернатор Камчатской области с 2000 по 2007 годы Михаил Машковцев, сообщила «Политика сегодня».
    «Буду очень рад». Бывший губернатор Камчатки — о Министерстве счастья

    «Что касается названия, „министерство счастья“, я тоже в этом плане экстремист, и люблю броские названия. Назвать красиво в честь своего вступления в должность — почему бы и нет? Может, это привлечет дополнительных сторонников губернатору», — допустил он.

    Однако помимо красивых слов важны еще и действия. Необходимо будет поработать, чтобы для большого числа «нищих и обездоленных камчатцев» министерство действительно стало ведомством, если не счастья, то хотя бы благополучия. Если это произойдет, бывший глава региона готов мысленно пожать руку нынешнему губернатору Владимиру Солодову и поаплодировать.

    «Если губернатор добьется благополучия, чтобы люди от одной зарплаты могли дожить до другой, не считая последние копейки, чтобы [могли] купить кусок хлеба, я буду очень рад. Пока на Камчатке, к сожалению, этого нет». — добавил Машковцев.

    Солодов набрал на сентябрьских выборах губернатора 80,51% голосов и вступил в должность 21 сентября. Накануне он запустил реформу органов исполнительной власти. Министерство счастья будет заниматься социальным благополучием и семейной политикой.

    Новости SMI.FM