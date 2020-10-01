«Что касается названия, „министерство счастья“, я тоже в этом плане экстремист, и люблю броские названия. Назвать красиво в честь своего вступления в должность — почему бы и нет? Может, это привлечет дополнительных сторонников губернатору», — допустил он.

Однако помимо красивых слов важны еще и действия. Необходимо будет поработать, чтобы для большого числа «нищих и обездоленных камчатцев» министерство действительно стало ведомством, если не счастья, то хотя бы благополучия. Если это произойдет, бывший глава региона готов мысленно пожать руку нынешнему губернатору Владимиру Солодову и поаплодировать.

«Если губернатор добьется благополучия, чтобы люди от одной зарплаты могли дожить до другой, не считая последние копейки, чтобы [могли] купить кусок хлеба, я буду очень рад. Пока на Камчатке, к сожалению, этого нет». — добавил Машковцев.

Солодов набрал на сентябрьских выборах губернатора 80,51% голосов и вступил в должность 21 сентября. Накануне он запустил реформу органов исполнительной власти. Министерство счастья будет заниматься социальным благополучием и семейной политикой.