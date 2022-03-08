«Будьте любимыми». Российские космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили женщин с Международным женским днем. Сейчас они оба несут вахту на околоземной орбите, на борту МКС.

«Вы, дорогие женщины, делаете нашу жизнь лучше, наполняете ее смыслом. Для вас мы покоряем новые вершины, совершаем героические поступки. Будьте всегда желанными и любимыми», — подчеркнул Петр Дубров, сообщило РЕН ТВ.

В январе российские космонавты вышли в открытый космос. Антон Шкаплеров и Петр Дубров занимались подготовкой новейшего модуля российского сегмента «Причал» к стыковкам кораблей. Также россияне совершили ряд других работ.

Выход состоялся 19 января. Для Шкаплерова это стало уже третьим выходом в открытый космос, а для Дуброва — четвертым. Работы за пределами МКС начались на 18 минут позже запланированного времени.