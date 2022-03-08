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    08 марта 2022, 00:49

    «Будьте любимыми». Российские космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

    Российские космонавты Шкаплеров и Дубров с МКС поздравили женщин с 8 Марта

    Ирэна Вороник

    Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили женщин с Международным женским днем. Сейчас они оба несут вахту на околоземной орбите, на борту МКС.

    «Будьте любимыми». Российские космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

    «Вы, дорогие женщины, делаете нашу жизнь лучше, наполняете ее смыслом. Для вас мы покоряем новые вершины, совершаем героические поступки. Будьте всегда желанными и любимыми», — подчеркнул Петр Дубров, сообщило РЕН ТВ.

    В январе российские космонавты вышли в открытый космос. Антон Шкаплеров и Петр Дубров занимались подготовкой новейшего модуля российского сегмента «Причал» к стыковкам кораблей. Также россияне совершили ряд других работ.

    Выход состоялся 19 января. Для Шкаплерова это стало уже третьим выходом в открытый космос, а для Дуброва — четвертым. Работы за пределами МКС начались на 18 минут позже запланированного времени.