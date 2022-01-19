Российские космонавты вернулись на борт МКС после первого выхода в открытый космос в 2022 году

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили первые в 2022-м году работы в открытом космосе. Они успешно вернулись на российский сегмент Международной космической станции. Об этом стало известно из трансляции на сайте Роскосмоса.

Шкаплеров и Дубров вышли в открытый космос 19 января в 15:18 по московскому времени. Они сделали это на 18 минут позже — планировалось, что работы в космическом пространстве начнутся в 15:00. Дубров покинул МКС для таких целей уже в четвертый раз, а Шкаплеров — в третий.

Во время работ космонавты подготовили новейший модуль российского сегмента «Причал» к стыковкам кораблей. Кроме того, на нем поставили новую антенну системы сближения и стыковки «Курс-П». Также российские космонавты подключили между модулями «Наука» и «Причал» кабели системы, освободив поручни нового модуля от экранно-вакуумной теплоизоляции.

При этом Шкаплеров поставил на «Причале» мишень стыковки, а Дубров перенес телевизионную камеру. Россияне также избавились от ненужных элементов — их оттолкнули и выкинули в космическое пространство.