Эксклюзив 29 марта 2024, 14:08 «Будем помнить всегда». И. о. главы Минздрава Иркутской области — о теракте в «Крокусе» И. о. главы Минздрава Иркутской области Модестов: всегда будем помнить о теракте

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов совместно с главным врачом детской Иркутской областной больницы Андреем Козловым приехали в Московскую область, чтобы возложить цветы в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Вся страна будет помнить трагические события 22 марта в Подмосковье, заявил он «360».

«Мы приехали в командировку, работаем в Минздраве. Проезжали мимо и возложили цветы от губернатора Игоря Кобзева, от имени правительства и Законодательного собрания региона в память о теракте», — сказал он.

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Модестов отметил, что регион был готов отправить свои медицинские резервы, чтобы помочь коллегам после теракта.

«Медики готовы были подключиться, но помощь не понадобилась. Готовы были свои резервы передать. Скорбим и будем помнить об этой трагедии всегда», — добавил он.

Ранее в пятницу у стихийного мемориала возле «Крокуса» началась панихида.