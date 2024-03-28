Эксклюзив 28 марта 2024, 16:28 «Будем помнить». Директор гимназии в Пушкино почтила память жертв теракта Директор гимназии Петрухненко: Пушкино скорбит со всей страной Телеканал «360»

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Директор гимназии № 10 города Пушкино Нина Петрухненко вместе с сыном и внучкой пришла к мемориалу «Скорбящая мать», чтобы почтить память жертв теракта в Crocus City Hall, который произошел 22 марта. В комментарии «360» она заявила, что после этой трагедии российский народ сплотится и станет еще сильнее.

«Очень тяжело говорить. Не прийти мы просто не могли — здесь присутствуют три поколения нашей семьи. Все мы родились и выросли в Подмосковье, любим наш край и скорбим вместе со всей страной. Пришли, чтобы сказать всем тем, кто уже не здесь и не с нами, что мы их помним, любим и нас никому не запугать», — поделилась собеседница.

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Педагог подчеркнула, что о погибших в теракте не забудут. На фоне этой трагедии Россия сплотится, а люди будут жить за тех, чья жизнь трагически оборвалась, выразила уверенность Петрухненко.

Ранее у здания Crocus City Hall появился черный баннер со словами из песни Михаила Шуфутинского. У стихийного мемориала по-прежнему оставляют цветы.