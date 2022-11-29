Общество 29 ноября 2022, 09:50 Буддисты заступились перед папой римским за солдат из Бурятии и Чечни Глава буддийской общины России Аюшеев не поддержал критику папы римского чеченцев и бурят flickr

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Солдаты из Сибири и с Дальнего Востока более выносливые, а не жестокие. Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев написал в Telegram-канале, что не согласен с папой римским Франциском.

Он удивился, что глава католической церкви раскритиковал российский народ. Дамба Аюшеев заявил, что жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке сделала людей более терпеливыми, стойкими и выносливыми. Он считает, что европейцы не смогли этого понять.

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«Наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма», — написал глава буддийской общины.

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Папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу America Magazinе сказал, что российские бойцы, воспитанные не в русских традициях, ведут себя жестче остальных. В качестве примера он привел бурятов и чеченцев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это извращением истины и вспомнила, что в 2000-е годы говорили обратное.