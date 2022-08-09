Бронировать поездки через BlaBlaCar стало опаснее из-за мошенников

Пассажиров сервиса BlaBlaCar стали чаще обманывать. Злоумышленники связываются с ними под видом водителей и выманивают деньги, сообщили «Известия».

Собеседница газеты Полина рассказала, как после брони на сервисе ей пришло SMS с просьбой оплатить билет. Женщина, которая якобы была попутчицей, настаивала на переводе средств.

«Сотрудница, которая нас обслуживала, сказала, что такие виды мошенничества сейчас распространены и у ее знакомой так списали около 100 тысяч рублей», — поделилась пассажирка.

Мошенники похитили порядка 12 тысяч рублей, когда Полина пыталась забронировать поездку из Петербурга в Ярославль. В МВД России также подтвердили рост числа мошенничеств под предлогом использования сервиса BlaBlaCar.

В РФ также действуют злоумышленники, которые используют попавшие в Сеть копии паспортов граждан для оформления на них кредитов. Кроме того, владельцев документов без его ведома «оформляют» в различные организации.