Россиянам объяснили, чем опасна утечка копии паспорта в Сеть

Мошенники могут воспользоваться попавшейся им в руки чужой копией папспорта — например, оформить на человека кредит. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

«В нашей практике чаще всего встречается, что на человека „вешают“ кредит. Бывает, что на человека без его ведома оформляют организацию. Также есть случаи, которые связаны с риелторской практикой, когда, имея на руках чужие личные данные, переписывают собственность. Также бывает, что на человека открывают счет, который он не планировал открывать», –рассказала эксперт.

Не стоит пересылать копии своих документов незнакомым людям и публиковать их в Сети. Также необходимо относиться внимательно к пользовательским соглашениям, в которых нужно оставлять свои персональные данные.