Личные архивы Адольфа Гитлера после разгрома Третьего рейха попали к англичанам. С Советским Союзом документами не поделились: боялись, что Москве станет известно о закулисных контактах с нацистами.

Сведения опубликовали в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства», сообщило РИА «Новости». Архивные материалы рассекретила Служба внешней разведки РФ.

Информацию о личном архиве Гитлера содержала шифртелеграмма, которая пришла в Москву летом 1945 года из лондонской резидентуры. Ее подписал оперативник под псевдонимом «Боб».

«На территории Германии (которая входит в советскую зону оккупации) американские войска захватили немецкие архивы. В руки англичан попали личные архивы Гитлера. Британские власти намерены их показать американским, но не советским властям», — говорилось в документе.

Такой поступок объяснялся страхом англичан за то, что СССР станет известно об их контактах с Гитлером. Кроме того, Лондон надеялся найти в архивах «материалы о советско-германском пакте о ненападении».

В сборнике привели еще один документ, который подтверждал контакты между немецкой и английской стороной. Речь идет о сообщении из Стокгольма в Москву от 27 мая 1942 года касательно условий по мирным переговорам с Англией. Выдвигал их Герман Геринг.

Многие документы из сборника «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства» ввели в научный оборот впервые.