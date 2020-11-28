СМИ: фотографии Гитлера нашли возле «убежища» нацистов в Аргентине

Американские военные обнаружили в Аргентине убежища, которые, по их версии, предназначались для руководства нацистской Германии. Также там были найдены фотографии Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

По данным издания Express, находка располагается вдали от населенных пунктов. Местные жители выдумали множество легенд, объясняющих, что это за строения.

Также неподалеку была найдена коробка с золотыми монетами. Археологи выяснили, что эти монеты были напечатаны в Германии во времена Второй мировой войны. Кроме того, там обнаружили фотографии Гитлера и Муссолини.

По данным ФБР, Гитлер собирался спрятаться в этом убежище при проигрыше нацистов, но не успел. В результате ему пришлось покончить с собой. Также была изучена теория, что на самом деле покончил с собой двойник фюрера, а сам он все же успел скрыться. Исследования опровергли этот тезис и подтвердили смерть Гитлера в Берлине.

Ранее сотрудники Института археологии РАН во время раскопок в Севастополе, на мысе Хрустальный, обнаружили керамическую мастерскую из IV–III веков до нашей эры.