Британцы обсудили важность карманных денег для детей и их количество

Родители в соцсетях часто обсуждают карманные деньги свои детей. Они делятся соображениями по поводу их размера и тем, надо ли давать детям деньги за выполнение домашней работы? Кто-то счастлив дать ребенку сколь угодно много, кто-то хочет, чтобы дети деньги заработали.

Издание The Mirror обратило внимание на дискуссию, развернувшуюся в закрытой группе Facebook «Семья: советы и идеи». Ее начала мама двух детей 10 и 12 лет. Женщина сообщила, что оба ребенка помогали ей по дому, но до сих пор у них никогда не было карманных денег.

Ее старший ребенок недавно спросил, может ли она заплатить ему за выполнение работы? Мать не знала, сколько ему дать, поэтому попросила совета в группе.

В ответ один из родителей признался, что считает неправильным платить своим детям за работу. Поэтому вместо этого он поощрял своего ребенка, когда тот хорошо учился в школе.

«Мое правило: я не буду платить за работу по дому. Никто не платит мне, чтобы я убирал за всеми, и мы все живем в одном доме. Так что все мы заботимся об окружающей среде», — заявил родитель. Но он платит за отличную школьную работу фунт стерлингов (104 рубля). Его шестилетний ребенок всегда получает в неделю три фунта (313 рублей), и дополнительные деньги на знание орфографии и беглое чтение.

Другой комментатор сообщил, что платит детям восьми и 11 лет по два фунта (209 рублей) в неделю, если они делают свою домашнюю работу и убирают свои спальни.

«Я не могу вспомнить, когда они в последний раз ее получали, потому что они ленивы», — признался отец.

Не все с ним согласились. У некоторых родителей был собственный список дел, которые они поощряли деньгами. Например, игра в бинго. Победитель мог выбрать для просмотра фильм по своему усмотрению и получал недорогую игрушку.

Мама 14-летнего мальчика рассказала, что платит ему за помытую после завтрака и ужина посуду. Подросток убирает кошачьи туалеты, забирает брата из школы, за месяц набегает около 40 фунтов (4184 рубля), плюс оплата сотовой связи.

За 30 фунтов (3138 рублей) в месяц 12-летняя девочка пылесосит гостиную и кухню каждый день, выносит мусор и водит младшего брата раз в неделю на футбольную тренировку и оплаченный счет за телефон.

Другой родитель ежемесячно отдает 10 фунтов (1104 рубля) 11-летней дочери за уборку двух лестничных пролетов четыре раза в неделю. Он также оплачивает сотовую связь дочки. За разбор белья для стирки семилетняя девочка получает на карманные расходы восемь фунтов (836 рублей).

Все дети должны поддерживать в чистоте свои комнаты, менять еженедельно постельное белье и ежедневно мыть ланч-боксы.

Издание посоветовало родителям, которые не уверены в том, сколько давать ребенку на карманные расходы воспользоваться специальным калькулятором money.co.uk. Он ориентирует на средний показатель по Великобритании, который составляет 28 фунтов (2929 рублей) в месяц.

Актер Джордж Клуни рассказал, что старается объяснить своим детям важность благотворительности и помощи нуждающимся. Он поощряет их отдавать игрушки тем, у кого их нет.