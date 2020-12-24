«Британский» штамм коронавируса начали изучать в России

Российские ученые получили от своих британских коллег образцы нового штамма коронавируса, который мутировал и стал более заразным. Его начали изучать. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его (мутацией коронавируса — прим. ред.) изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Мутировавший штамм коронавируса, который оказался на 70% заразнее того, что циркулирует сейчас в мире, выявили в Великобритании в сентябре. Однако известно о нем стало только на прошлой неделе — ситуацию прояснил британский премьер Борис Джонсон.

После этой новости более 20 стран прекратили авиасообщение с Лондоном. В их числе и Россия. Специалисты уверяют, что нет повода паниковать. Новый штамм заразнее, но это не означает, что он спровоцирует рост смертности.

Депутат Иван Сухарев написал письмо главе российского правительства Михаилу Мишустину с предложением прекратить авиасообщение со всем миром. Он заявил, что россиян не так много, поэтому нельзя подвергать людей дополнительной опасности.