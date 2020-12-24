«Нас не так много». Депутат Госдумы объяснил, почему нужно прекратить авиасообщение со всем миром

Жизнь и здоровье человека — это самое ценное. В России не так много людей, чтобы рисковать и держать границы открытыми на фоне мутации коронавируса. Так автор инициативы приостановить авиасообщение со всеми странами депутат Иван Сухарев объяснил свое предложение.

«В первую очередь необходимо сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Нас и так на территории Российской Федерации не так много. Великий Менделеев говорил о том, что к 2020 году население России должно составить 550 миллионов. Где эти миллионы?» — заявил Сухарев.

Парламентарий накануне направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложением приостановить авиасообщение со всем миром после появления в Великобритании штамма коронавируса, который стал на 70% заразнее.

С предложенной Сухаревым радикальной мерой не согласился главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Во время беседы с «360» он подчеркнул, что проблема преувеличена.

«То, что происходит сейчас вокруг новых версий коронавируса, несколько раздуто. Реакция даже стран Евросоюза считается уже даже в самом Евросоюзе слишком избыточной. Даже есть примеры возобновления полетов в Великобританию», — поделился Гусаров.

По словам собеседника, россияне сейчас и так крайне мало летают за рубеж. Существующих в стране мер и так достаточно, чтобы обеспечить людям безопасность.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом штамме коронавируса, который мутировал и стал еще заразнее. Уже более 20 стран прекратили авиасообщение с Лондоном. С 1 января страны Евросоюза закроют границы на въезд в Великобританию.