Общество 27 января 2023, 07:46 Британку шокировало отношение украинской беженки к азиатам, темнокожим и мусульманам Channel 4: британка Андрея выгнала украинскую беженку из-за осуждения других культур

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Беженка с Украины возмутилась тем, что ее поселили в многонациональном районе Бирмингема, а сына отправили в школу с выходцами из Азии и темнокожими детьми. Это шокировало ее куратора по программе «Дома для Украины» британку по имени Андреа, и она расторгла контракт. Историю неудавшейся интеграции рассказал Channel 4 .

По словам журналиста, Великобритания приняла больше 100 тысяч беженцев с Украины, в основном женщин и детей. Многие из них не смогли свыкнуться с местной особенностью — большим этническим разнообразием. Британка Андреа рассказала, что приютила у себя женщину с сыном и, как ей казалось, смирилась с культурными различиями, однако в итоге не рассчитала свои силы. Ее дом находился в интернациональном районе, по соседству жили индусы и пакистанцы.

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«Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много, [по мнению беженки], мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи», — пожаловалась она.

Украинку возмутила жизнь бок о бок с представителями других культур и тот факт, что ее сына отправили в многонациональную школу. Большинство одноклассников оказались азиатами и темнокожими, и это не понравилось беженке. Хозяйку дома смутило такое отношение, и она расторгла контракт на проживание.

В Польше беженку выгнали из-за слишком удачной бизнес-идеи . Украинка, по совету владелицы дома, начала лепить пельмени на заказ. Дело пошло в гору, но приютившей ее женщине не понравилось, что кухня постоянно занята. Она подыскала подопечной и ее дочери новое место и отвезла на вокзал.