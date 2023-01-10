Мир 10 января 2023, 07:45 Семья в Польше выгнала из дома украинских беженок из-за слишком удачной бизнес-идеи Жительница Польши выгнала беженку с Украины из-за производства пельменей и неопрятности

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Семья в Польше приютила украинку с дочерью, но спустя время выгнала. Хозяйка дома предложила им подработать лепкой пельменей на заказ, но устала от муки и помощи с доставкой, поэтому подыскала новое место и отвезла бывших гостей на вокзал, рассказал сайт Noizz.pl.

Повар по профессии Тереза из Польши, несмотря на протесты мужа, поселила украинскую беженку с дочерью у себя дома. Она призналась, что сделала это по зову сердца, но не ожидала, что чужие люди станут ее раздражать и доведут до приема транквилизаторов. Сначала все шло хорошо, но потом у полячки появилась бизнес-идея — она предложила гостьям лепить пельмени на продажу. Женщины опубликовали объявление в соцсетях, и посыпались заказы. Их оказалось слишком много.

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«Каждый раз я спрашивала, ты уверена, что справишься?», — вспомнила женщина.

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Беженка занимала кухню по несколько часов в день и лепила пельмени, а хозяйка дома в это время развозила заказы по городу, так как своей машины у нее не было. Иногда приходилось доставлять по восемь килограмм пельменей в день, и это начало утомлять.

Кроме того, Терезу стали раздражать бытовые мелочи, например, оставленная на кухне мука, нежелание дочери украинки есть в столовой, а не своей комнате, и самой женщины — ходить в парикмахерскую пешком, а не на ее машине. В конце концов она подыскала им работу с проживанием, отвезла на вокзал и оставила, не дождавшись поезда.