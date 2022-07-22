Брилев сообщил об уходе из руководства ВГТРК и о закрытии программы «Вести в субботу»

Журналист Сергей Брилев заявил, что больше не является заместителем директора ВГТРК, а также ведущим программы «Вести в субботу», которая выходила на телеканале «Россия 1». Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск „Вестей в субботу“ (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул „замдиректора канала“)», — сообщил он.

По его словам, после этого он уехал в длительную командировку в Латинскую Америку, где снял 33 репортажа и несколько документальных фильмов. Потом Брилев вернулся в Москву, где перенес операцию. Последние месяцы он восстанавливался после нее.

«Многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не по мне: я, конечно, делал прямые включения из той же Латинской Америки, но длились такие включения считанные минуты. Если же говорить о больших хронометражах, то пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи и тому подобное», — подытожил Брилев.

Брилев в марте этого года опроверг данные об уходе из ВГТРК.

*Facebook — принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией.