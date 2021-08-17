Бригада скорой в Самаре отказалась везти инвалида в больницу

В Самаре скорая помощь отказалась вести в больницу инвалида. Медики заявили матери пациента, что не видят в госпитализации смысла. К следующему утру 37-летний мужчина умер.

Лежачим больным, инвалидом Михаил Ланцов стал из-за туберкулеза позвоночника, сообщил сайт kp.ru. Обычно болезнь поражает два-три позвонка, но у жителя Самары здоровых осталось всего пять из 34.

Скорую Михаилу пришлось вызвать из-за сильного приступа — они случались раз в год, и справляться с ними мужчине было все сложнее.

«Он кричал, рычал, как медведь. Открывал рот, высовывал язык до подбородка. Махал руками, бился в кровати», — рассказала мать Ланцова

На вызов приехали две молодые женщины — медсестра и врач. Читать анамнез они отказались, сославшись на 24-й час работы. Предложение отвезти мужчину в больницу у медиков вызвало изумление.

«А смысл?» — задала вопрос врач и уехала.

В течение нескольких часов у инвалида были конвульсии. Мать была рядом — успокаивала и пыталась кормить. К утру вызвала скорую помощь еще раз. Врачи зафиксировали смерть Михаила — у него остановилось сердце.