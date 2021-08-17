Водитель скорой помощи спас женщину от изнасилования в Чите

Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от насильника. Это произошло во время вызова. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Уточняется, что мужчина ждал фельдшеров с вызова в машине, когда услышал крики женщины поблизости. Он пошел на помощь и обнаружил, что пострадавшую пытается изнасиловать какой-то мужчина.

«Она царапала его по лицу, пыталась вырваться, а он все равно пытался сорвать с нее оставшуюся одежду. Я подбежал и схватил его. Он просил отпустить, угрожал. И как мог пытался вырваться», — рассказал водитель.

Он продержал насильника до приезда полиции. Мужчина уточнил, что смог обезвредить преступника, благодаря навыкам вольной борьбы, которой раньше занимался.