Общество 11 марта 2023, 00:53 Бразильянка закопала собаку заживо из-за лая Mirror: в Бразилии женщина заживо закопала собаку соседки из-за мешающего лая Pixabay

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В бразильском городе Планура пожилая женщина заживо закопала соседскую собаку, которая мешала ей лаем по ночам. О происшествии сообщило издание The Mirror.

Собака мешала 82-летней женщине спать по ночам, и она решила «похоронить» ее заживо. Для этого она выбрала место на заднем дворе хозяйки пса, женщина призналась в этом в полиции.

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Хозяйка спасла собаку, которая провела под землей полтора часа. Животное откопали и отвезли в ветеринарную клинику. Агрессивная соседка пообещала снова «похоронить» животное.

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