Эксклюзив 07 марта 2023, 10:32 «Там такое зарево пылало». Домашний приют с животными сгорел в Ленинградской области Хозяйка сгоревшего приюта Елена: 15 выживших собак уже удалось отдать в добрые руки

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Серьезный пожар в селе Мучихино Ленинградской области унес жизни 40 кошек и 15 собак. Они жили в домашнем приюте. Его хозяйка Елена рассказала «360», что меняла проводку перед Новым годом и не ожидала, что может случиться трагедия. По ее словам, некоторых животных уже удалось пристроить.

«Заменила перед Новым годом проводку. 15 собак забрали в приют во Всеволодск, 15 — остались. Сегодня будем решать с девочкой из Пушкина, кого они могут забрать. И еще пять диких собак — с ними проблемно, надо будет думать», — сообщила она.

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По ее словам, многие животные с ней жили по 10-12 лет и не хотели никуда уходить. Неравнодушные присылают Елене деньги на восстановление участка и дома, который полностью сгорел. О пожаре она узнала от знакомого.

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«Я на работе была, мне позвонил сосед и сказал, что у меня дымиться крыша», — вспомнила собеседница «360».

Женщина работает в аэропорту, ее сразу же отпустили, но ехать было долго, расстояние — 80 километров.

«Когда я доехала, там такое зарево пылало. Я не думала, что все так серьезно. Я думала, пожарные потушат все моментом. Животных уже не вернуть», — сказала она.

На опубликованном в соцсетях видео с места ЧП женщина рассказала, что всего у нее жили 51 собака и 40 кошек. Из выживших собак четверо бегают по деревни, двое — боятся людей. Также пожарные видели выбегающих из горящего дома двух кошек.

Telegram-канал «Mash на Мойке» написал, что пожар возник прошедшей ночью. Елена и ее питомцы остались без крыши над головой. Издание уточнило, что женщина работает авиадиспетчером. Два года назад она продала квартиру в Санкт-Петербурге и купила себе дом, чтобы организовать приют для животных.