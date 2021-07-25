Борт МЧС доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья

Вертолет Ми-8, на борту которого находятся сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, вылетел в подтопленные районы для доставки гуманитарной помощи и проведения мониторинга гидрологической обстановки.

Борт прибыл из Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, уточнили в спасательном ведомстве.

В Нерчинске спасатели загрузили на борт гуманитарную помощь от администрации района. В нее входят сахар, соль, макароны, вода и другое продовольствие. Доставлены продукты были в села Олинск, Крупянка, Илим и Большой Луг.

Также был проведен мониторинг гидрологический обстановки на территории Шилкинского, Нерчинского, Сретенского и Чернышевского районов края. Полученные данные помогут в дальнейшей ликвидации последствий паводка.

В Шилке вертолет МИ-8 был загружен двумя тоннами воды. Они будут доставлены в Сретенский район.

В субботу, 25 июля, борт доставит три тонны груза в село Кыэкен и вывезет оттуда шесть человек. Также гуманитарную помощь доставят в город Чернышевск.

Из-за паводков на Дальнем Востоке закрыли участок федеральной трассы «Амур», на Транссибе обрушился железнодорожный мост. Непогода успела повредить и другие дороги. Президент Владимир Путин призвал как можно скорее восстановить Транссиб. Пока же россиян успокоили, что дефицита продуктов и импортных товаров ждать не стоит.