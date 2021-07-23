Разрушенный паводком Транссиб будут восстанавливать несколько дней. Ждать ли дефицита товаров?

Из-за паводков на Дальнем Востоке закрыли участок федеральной трассы «Амур», на Транссибе обрушился железнодорожный рост. Непогода успела повредить и другие дороги. Президент Владимир Путин призвал как можно скорее восстановить Транссиб. Пока же россиян успокоили, что дефицита продуктов и импортных товаров ждать не стоит.

В Забайкалье из-за дождя размыло участок трассы «Амур». В результате дорога в районе села Богомягково в Забайкальском крае была перекрыта, сообщил «Интерфакс». Вот так дорога выглядит сейчас:

Пока идут восстановительные работы, автомобилисты могут выбрать альтернативный путь из Читы в Шилку и Нерчинск и проехать по дороге Чита — Забайкальск до Могойтуя, а после по региональной трассе до Митрофанова.

Из-за разрушения моста закрыли проезд к Нерчинску со стороны федеральной трассы «Амур» и дорогу Чернышевск — Букачача. Из-за паводков проезда нет и на краевой дороге Урюм — Усть-Карск. Из-за повышения уровня воды по ней запрещено проходить даже грузовым машинам.

Обильные осадки в Забайкальском крае привели к повреждению мостов в населенных пунктах и размыву береговой линии на искусственном озере Макарыч. Из-за этого в селе Заречный подтопило больше 50 домов и приусадебных участков. Из-за стихии на Транссибе также обрушился железнодорожный мост.

На фоне стихийного бедствия РЖД на три дня ограничили погрузку грузов за исключением продуктов от станции Бушулей на восток по Транссибу, сообщил ТАСС. До тех пор пока инфраструктуру не восстановят также отменена погрузка в сторону станций Дальневосточной железной дороги, участка Забайкальской железной дороги и «Железных дорог Якутии».

Президент Владимир Путин поручил правительству внимательнее отнестись к ситуации на Дальнем Востоке после затопления. По его словам, первую ветку Транссиба планируют восстановить за 2,5 дня, вторую — в течение пяти суток, написало РИА «Новости».

Восстановление дорог на Дальнем Востоке

Трасса «Амур» занимает 2097 километров и проходит по территории Забайкальского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Эта трасса входит в международный транспортный коридор «Транссиб» и связывает Дальний Восток с остальной Россией.

Жителей заверили, что пока нет причин для паники по поводу дефицита продуктов. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев объяснил «360», что для возобновления движения и обеспечения жителей всем необходимым необязательно проводить обширные ремонтные работы и укладывать асфальт. Можно довольно быстро засыпать участок гравием, по которому смогут проехать машины МЧС и грузовики.

Полное восстановление — это деньги, а современные дороги — это многослойный бутерброд, где есть подложка, песок и гравий Алексей Коренев.

Коренев отметил, что из-за повреждения дороги жителей не оставят без продуктов питания и организуют оперативные поставки еды в течение нескольких часов.

Быстрая починка дороги — это оптимистичный прогноз, но в любом случае на долгое время ремонт не затянется. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов спрогнозировал, что противоаварийные работы могут выполнить за несколько дней. Как вариант — возведение экстренной полосы.

«Если там возникнет сложность с продуктами первой необходимости, то организуют работы — и все будет решаемо», — добавил Адамидов.

Вместо трассы «Амур» могут использовать другие альтернативные дороги, но пробок на них явно не будет. Адамидов объяснил, что автомобильный трафик на Дальнем Востоке не настолько большой для образования заторов.

Импорт из других стран

Трасса «Амур» упрощала перевозки и сокращала сроки доставки грузов из Китая, Южной Кореи и Японии. Но ее ремонт не ударит по торговле, как это было в случае с застрявшим в Суэцком канале судном Evergreen и контейнерным кризисом в Китае. Алексей Коренев уверен, что к дефициту каких-либо товаров из стран Азии починка трассы не приведет.

«Чтобы возник дефицит, надо, чтобы чего-нибудь не хватало. Китай в основном поставляет электронику и легкую промышленность. Это не то, без чего нельзя прожить ни дня», — объяснил эксперт.

Задержки поставок товаров в Россию все же будут. По мнению Адамидова, их могут задержать на неделю или на две. Если работы проведут должным образом и не случится саботажа, то затянутых поставок не будет.