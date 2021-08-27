Booking будет обжаловать решение ФАС о значительном штрафе

Сервис по бронированию гостиничных номеров Booking.com собирается обжаловать штраф в размере 1,3 млрд рублей, который на него наложила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали», — заявили в Booking.com.

Сотрудники компании отметили, что поддержка отрасли особенно важна сейчас, когда по туризму так сильно ударила пандемия. Они добавили, что, по их подсчетам, каждый турист изучает перед путешествием не менее шести или семи источников. Доля Booking на этом рынке не превышает 13%, уверены представители сервиса.

ФАС пояснила причины своего решения о штрафе. В службе сообщили, что Booking диктует отелям и гостиницам условия, прописанные в договорах. По ним цены номеров на других ресурсах не могут быть ниже, чем на Booking. В ФАС оценили ситуацию и пришли к выводу, что это ограничивает конкуренцию и ущемляет права владельцев гостиниц.