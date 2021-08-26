ФАС оштрафовала популярную компанию Booking на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 миллиарда рублей. Как уточнили в пресс-службе ФАС, причиной стало злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

По данным ФАС, известная компания начала навязывать гостиницам собственные условия договора. Речь шла о необходимости для отелей соблюдать паритет цен и номеров. Из-за этого, как сообщили в ФАС, у гостиниц не было возможности установить цены на других ресурсах ниже, чем на Booking.com.

«ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. До настоящего момента компания не исполнила предписание», — резюмировали в пресс-службе ФАС.

В пресс-службе Booking сообщили, что компания планирует обжаловать решение ФАС. Там заверили, что они с момента создания старались внести свой вклад в развитие туризма. Сотрудники отметили, что данная отрасль всегда предполагала большую конкуренцию. Пользователи изучают в среднем до семи каналов и ресурсов, которые предлагают туристические услуги. Доля Booking на рынке, по подсчетам компании, не более 13%.

Аналогичная ситуация произошла с компанией Apple. ФАС оштрафовала ее на 12 миллионов долларов после заявления АО «Лаборатория Касперского». Речь шла также о доминирующем положении на рынке.