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    26 августа 2021, 22:44

    ФАС оштрафовала популярную компанию Booking на 1,3 млрд рублей

    Ирэна Вороник

    Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 миллиарда рублей. Как уточнили в пресс-службе ФАС, причиной стало злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

    ФАС оштрафовала популярную компанию Booking на 1,3 млрд рублей

    По данным ФАС, известная компания начала навязывать гостиницам собственные условия договора. Речь шла о необходимости для отелей соблюдать паритет цен и номеров. Из-за этого, как сообщили в ФАС, у гостиниц не было возможности установить цены на других ресурсах ниже, чем на Booking.com.

    «ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. До настоящего момента компания не исполнила предписание», — резюмировали в пресс-службе ФАС.

    В пресс-службе Booking сообщили, что компания планирует обжаловать решение ФАС. Там заверили, что они с момента создания старались внести свой вклад в развитие туризма. Сотрудники отметили, что данная отрасль всегда предполагала большую конкуренцию. Пользователи изучают в среднем до семи каналов и ресурсов, которые предлагают туристические услуги. Доля Booking на рынке, по подсчетам компании, не более 13%.

    Аналогичная ситуация произошла с компанией Apple. ФАС оштрафовала ее на 12 миллионов долларов после заявления АО «Лаборатория Касперского». Речь шла также о доминирующем положении на рынке.