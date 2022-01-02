Большой театр назвал ответственных за гибель актера во время спектакля

Комиссия Большого театра по итогам расследования несчастного случая, приведшего к гибели актера Евгения Кулеша во время спектакля «Садко». усмотрела в действиях артиста 10% грубой неосторожности. Об этом «360» сообщил адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы семьи артиста.

«Вина Евгения Кулеша составила 10%. При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии», — сообщил защитник.

Согласно заключению комиссии, заведующая коллективом мимического ансамбля Миронова Е. нарушила требования должностной инструкции. Это выразилось в недостаточном контроле с ее стороны за соблюдением Кулешом трудовой и производственной дисциплины, а также в недостаточной организации непрерывной и полноценной работы коллектива ансамбля.

По результатам расследования комиссия предписала до 14 февраля провести инструктаж с коллективом мимического ансамбля по соблюдению требований инструкций по охране труда, ужесточить контроль и предусмотреть дополнительные меры во избежание нарушения требований трудовой дисциплины артистами Большого театра, а конкретно: в целях недопущения появления артистов на сцене в состоянии опьянения и употребления алкоголя в театре. Также до 28 января потребовали подготовить меры для минимизации рисков травмирования работников, связанных с нахождением под декорациями, светом и другим оборудованием с подвешенным грузом.

Ранее, 29 декабря, Алешкин сообщил, что Фонд социального страхования РФ выплатит матери погибшего актера еще один миллион рублей. Ранее Большой театр уже выплатил матери Кулеша порядка миллиона рублей, а также еще полмиллиона компенсации за похороны.

Евгений Кулеш скончался на сцене Большого театра. Артиста насмерть придавило декорацией во время спектакля «Садко». Мать актера ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину, попросив главу государства посодействовать в расследовании обстоятельств смерти ее сына.