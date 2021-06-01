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    01 июня 2021, 11:34

    Большинству россиян понравилась идея замещения мигрантов осужденными

    Александр Блинов

    Идею о привлечении осужденных на работу вместо трудовых мигрантов поддержали большинство россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Большинству россиян понравилась идея замещения мигрантов осужденными

    Идею о привлечении заключенных на работу в тех сферах, где обычно трудятся мигранты, в том числе на строительстве и промышленных объектах, поддержал 71% россиян. Негативно о такой идее высказался 21% опрошенных.

    Более половины россиян (58%) придерживаются мнения, что работа поспособствует возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе. Но 23% не разделяют такую точку зрения.

    Те, кому понравилась такая идея, считают, что работа для заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим, поможет им исправиться, будет приносить пользу обществу, а вместе с тем снизится нагрузка на бюджет.

    Противники такой организации труда для осужденных считают, что заключенных нужно изолировать от общества, что они будут плохо работать и отнимать рабочие места. А некоторые полагают, что это станет возвращением во времена ГУЛАГа. Но отдельные респонденты указали, что все зависит от статьи, по которой осудили человека.

    Идея о замене трудовых мигрантов заключенными была высказана главой ФСИН Александром Калашниковым. Он отметил, что это будет не ГУЛАГ, а абсолютно новые и достойные условия. Осужденные смогут получать зарплату и снимать квартиру.