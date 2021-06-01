Большинству россиян понравилась идея замещения мигрантов осужденными

Идею о привлечении осужденных на работу вместо трудовых мигрантов поддержали большинство россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Идею о привлечении заключенных на работу в тех сферах, где обычно трудятся мигранты, в том числе на строительстве и промышленных объектах, поддержал 71% россиян. Негативно о такой идее высказался 21% опрошенных.

Более половины россиян (58%) придерживаются мнения, что работа поспособствует возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе. Но 23% не разделяют такую точку зрения.

Те, кому понравилась такая идея, считают, что работа для заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим, поможет им исправиться, будет приносить пользу обществу, а вместе с тем снизится нагрузка на бюджет.

Противники такой организации труда для осужденных считают, что заключенных нужно изолировать от общества, что они будут плохо работать и отнимать рабочие места. А некоторые полагают, что это станет возвращением во времена ГУЛАГа. Но отдельные респонденты указали, что все зависит от статьи, по которой осудили человека.

Идея о замене трудовых мигрантов заключенными была высказана главой ФСИН Александром Калашниковым. Он отметил, что это будет не ГУЛАГ, а абсолютно новые и достойные условия. Осужденные смогут получать зарплату и снимать квартиру.