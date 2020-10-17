«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. Это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах и в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно», — приводит пресс-служба слова главного аллерголога-иммунолога ведомства Рахима Хаитова.

Врач добавил, что до массовой вакцинации и появления специального лекарства от коронавируса россиянам необходимо неукоснительно соблюдать меры безопасности: носить маски и перчатки и держаться друг от друга подальше. В качестве примера он привел Китай, где сейчас абсолютно спокойная эпидемическая обстановка из-за того, что люди ведут себя дисциплинированно и осторожно.

Ситуация с 2019-nCoV ухудшилась в России в сентябре. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 начало расти. За все время пандемии российские медики выявили 1 384 235 случаев заражения коронавирусом. За минувшие 24 часа - 14 922. От болезни умерли 24 002 человека.