За сутки в России выявили 14,9 тысячи новых случаев коронавируса. Больший прирост был лишь один раз

За последние сутки в России выявили 14 922 случая коронавируса. Из них 26,9% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе.

Усложнившаяся в сентябре ситуация с коронавирусом пока не становится проще. Выявленных случаев COVID-19 за минувшие 24 часа по-прежнему много. Больше на 228 случаев было лишь накануне.

Эпицентр пандемии в России — Москва. Всего в мегаполисе выявили 357 643 случая COVID-19 (+4648 за сутки). На втором месте — Московская область с показателем 80 025 случаев (+458), на третьем — Санкт-Петербург. Медики выявили в Северной столице 51 232 случая заражения коронавирусом (+659).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главными разносчиками нового вируса офисных работников. Именно на них приходится большая часть выявленных случаев болезни. Она предупредила, что осенняя вспышка 2019-nCoV опаснее, чем весенняя. Когда пандемия только началась, инфекция постепенно попадала в регионы. Сейчас вирус циркулирует в каждом уголке России. По словам Поповой, победить коронавирус можно лишь массовой вакцинацией и соблюдением мер безопасности.