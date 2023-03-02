Общество 02 марта 2023, 02:37 Большинство россиян заявили о страхе ездить на такси KP.RU: россияне боятся ездить в такси из-за страха садиться в авто с незнакомым человеком РИА «Новости»

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Большинство россиян опасаются ездить в такси из-за страха садиться в машину с незнакомым человеком. Такую боязнь испытывают почти 90% пассажиров, следует из опроса, проведенного kp.ru.

«Абсолютно безопасным транспортом такси считают только 12% россиян, остальные испытывают дискомфорт или даже страх, когда им приходится садиться в авто с незнакомым человеком», — говорится в публикации.

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Минимальные опасения такси вызывает у 41% граждан. Дискомфорт в чужой машине испытывают 37% россиян, из-за чего эта часть респондентов вызывает машину на заказ крайне редко. Боятся или совсем не пользуются такси ночью 5% опрошенных. По их мнению, в такое время суток может попасться не самый доброжелательный водитель.

Пользуются корпоративными услугами такси 2% россиян. Еще 3% респондентов вообще не вызывают такси, так как боятся водителей.

Однако некоторые россияне, наоборот, предпочитают машину по вызову. Одна из участниц опроса сообщила, что ей нравится ездить на такси, так как общественный транспорт приходится ожидать до получаса.

Ранее сообщалось, что с 1 марта не смогут работать в такси люди с непогашенной или неснятой судимостью. Новое правило нацелено на снижение количества преступлений с агрессивными водителями.