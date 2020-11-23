Большинство россиян заявили, что рассчитывают сохранить или увеличить доходы в 2021 году

Специалисты сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян и выяснили, что более 60% рассчитывают на сохранение или увеличение своих доходов в 2021 году. При этом 37% считают, что их заработок может упасть.

Согласно результатам исследования, 30% россиян ожидают роста своих доходов в следующем году. По словам 33% респондентов, они рассчитывают на сохранение своего финансового положения на прежнем уровне. Еще 9% опрошенных рассказали, что в 2020 году их доходы увеличились. Ухудшилась ситуация с деньгами у 64% людей, а у 27% финансовое положение никак не изменилось.

Опрос проводился в ноябре 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». На вопросы специалистов отвечали более трех тысяч жителей из всех российских регионов.

Ранее россияне назвали профессии, которые они считают самыми престижными. Больше всего голосов набрала профессия программиста — 17%. По 13% набрали профессии директора и топ-менеджера. Замкнули тройку лидеров президент, инженер и врач — по 4%.