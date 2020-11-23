На четвертой строчке рейтинга оказались профессии депутата и государственного служащего. 3% принявших участие в опросе назвали их наиболее престижными.

Наименее привлекательными оказались профессии уборщика (17%), продавца и кассира (13%), дворника (12%) и учителя (4%). 74% респондентов уверены, что престижность профессии определяет уровень зарплаты. 58% считают уважение общества основным признаком престижности. На третьем месте (51%) оказалась польза другим людям.

В опросе приняли участие 4184 россиян, которые ищут работу. Исследование провели с 9 по 15 ноября 2020 года.

По данным Минтруда, более миллиона россиян, зарегистрированных в центрах занятости, нашли работу с января по октябрь 2020 года. В прошлом году этот показатель составил 660 тысяч.