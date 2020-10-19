Большинство опрошенных россиян высказались за сбор персональных данных для борьбы с коронавирусом

Большинство россиян не будут препятствовать сбору персональных данных, если это поможет победить коронавирус. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Российской венчурной компании и Института национальных проектов.

66% опрошенных допустили сбор информации о контактах россиян для выявления потенциально зараженных коронавирусом, а 77% согласны на использование полицейскими специальных алгоритмов распознавания лиц для безопасности общества. Об этом сообщает РБК.

По данным опроса, 54% респондентов согласились бы дать персональные данные для оформления пропусков во время пандемии. И еще 55% считают, что люди сами вправе решать, к каким данным у государства должен быть доступ, даже если от этого будет зависеть безопасность горожан.

Всего 30% считают, что собираемые государством данные защищены. Как выяснилось, такое мнение распространено среди молодых людей от 18 до 22 лет. И чем старше человек, тем он больше не доверяет. Также исследователи обнаружили, что люди с образованием также не считают, что данные находятся в безопасности.

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