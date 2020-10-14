Жители России рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Результаты исследования показали, что среднестатистическому соотечественнику достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, чтобы он чувствовал себя уверенно. Каждый второй участник эксперимента заявил, что будет рад престижной и прилично оплачиваемой работе.

Большинство россиян с таким мнением живут в Сибири и на Урале. Их оказалось 57% и 56% соответственно. Каждый четвертый доброволец сказал, что ему нужно «много денег», однако сумму не уточнил.

Около 8% опрошенных признались, что для счастья им нужен миллион долларов. Почти 50% отметили, что будут удовлетворены, если к их окладу добавить один ноль. А 43% успокоятся, если будут зарабатывать в 10 раз больше, чем в настоящий момент.