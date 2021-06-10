Три четверти россиян продолжают работать в отпуске. Кто-то продолжает активно участвовать в жизни компании, а кто-то просто отвечает на звонки и проверяют почту. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, который провел онлайн-сервис по поиску работы.

«О том, что в отпуске им часто приходится дистанционно участвовать в жизни компании и обсуждать дела, рассказали 40% работающих россиян. Еще 37% иногда отвечают на звонки коллег и просматривают почту», — говорится в исследовании.

13% принявших участие в опросе рассказали, что в отпуске у них нет времени, чтобы решать рабочие вопросы, а 4% респондентов во время отдыха принципиально не вспоминают о работе. Исследование показало, что ситуация не изменилась за последние семь лет. В 2014 году в отпуске продолжали трудиться 77% опрошенных.

«Чем выше зарплата, тем больше вовлеченность в работу: тех, кто даже на отдыхе погружен в дела, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (47%)», — выяснили аналитики.

Опрос провели с 17 мая по 4 июня. В нем приняли участие три тысячи работающих россиян из 503 населенных пунктов во всех регионах