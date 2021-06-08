Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах за июнь. Лидером стал IT-архитектор в Москве с шестилетним стажем. Он может рассчитывать на зарплату до 300 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге до 250 тысяч рублей может получать devOps-инженер при удаленном режиме работы. В Самаре middle/senior PHP Backend программисту готовы платить 200 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».

Ведущему программисту «1С» в Красноярске предлагают от 180 тысяч рублей, 180-200 тысяч рублей — в Новосибирске, 140 тысяч — в Перми. В Краснодаре есть ставки разработчика-консультанта «1С» с зарплатой от 120 тысяч рублей.

В пятерку самых высокооплачиваемых позиций попали и вакансии врачей. В Красноярске заместителю главного врача готовы платить 147-150 тысяч рублей, стоматологу-ортодонту — от 100 тысяч рублей. В Краснодаре есть вакансии врача-невролога с зарплатой от 90 тысяч в месяц.

В Екатеринбурге самой высокооплачиваемой оказалась вакансия руководителя проекта в строительную компанию. Зарплата на этой позиции составляет 120-150 тысяч рублей в месяц.

В Казани в лидеры попал менеджер по развитию BIM-технологий с зарплатой от 150 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде — менеджер по развитию бизнеса. Соискателям предлагают от 120 тысяч рублей в месяц.

От 130 тысяч рублей может заработать водитель-экспедитор категории Е в Волгограде. В Ростове-на-Дону от 150 тысяч рублей в месяц готовы платить руководителю отдела продаж.