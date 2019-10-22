Большинство россиян посчитали, что не влияют на происходящее в стране

Публицист объяснил, почему четверть россиян считают себя «жертвами перестройки» Подробнее

38% наших сограждан полагают, что они в силах в той или иной мере повлиять на происходящее, 5% уверены, что могут все изменить, 6% — что могут «оказать существенное влияние», а 27% — что могут влиять незначительно.

При этом 57% считают себя в той или иной мере ответственными за события, происходящие в России. Но только 11% признались, что они думают, что могут существенно повлиять на них.

Не считают себя ответственными за то, что происходит в стране, 39% опрошенных.

Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября. В нем участвовал 1601 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах.