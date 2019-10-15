Россияне хотели бы знать зарплаты своих коллег

Выше всего доля любопытных граждан в сфере IТ, которая составляет 70%. По регионам — это Краснодарский (70%) и Красноярский (69%) края.

Характерно, что среди тех соискателей, о чьих зарплатах неизвестно коллегам, меньше всего тех, кто хочет распространяться о своем заработке — лишь 29 процентов. При этом четверть россиян знают размер жалования всех своих сотрудников. А половина (54%) — лишь некоторых своих коллег.

Среди опрошенных оказалось достаточно мало таких, о чьем окладе известно всем коллегам — 17 процентов. А 60 процентов соискателей заявили, что об их окладе известно только некоторым сотрудникам.

На вопрос о том, следует ли разглашать информацию о размере заработной платы и премий по каждому сотруднику, соискатели ответили примерно поровну — 49% ответили «нет», а 44% — «да».

Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края снизил районный коэффициент к зарплате работников государственного сектора на с 1,3 до 1,2.