Общество 29 марта 2023, 08:10 Большинство россиян поддержали запрет продажи вейпов Superjob: запрет продажи вейпов поддерживает 67% опрошенных россиян РИА «Новости»

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Полный запрет продажи электронных сигарет в России поддерживает 67% респондентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob.

«Инициативу парламентариев сегодня поддерживает 2 из 3 россиян (67%)», — уточнил сервис.

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Против высказалось 13% опрошенных. Они аргументировали свой ответ опасением, что из-за запрета возможен возврат людей, подверженных этой вредной привычки, к не менее вредным традиционным сигаретам. Кроме того, по их мнению, вейпы станут продавать нелегально.

Инициативу безоговорочно поддерживают россияне в возрасте от 35 до 44 лет (73%), сторонников запрета меньше среди опрошенных моложе 34 лет (59%).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать запрет электронных сигарет в России. Инициативу поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко.