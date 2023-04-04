Общество 04 апреля 2023, 03:35 Большинство работающих за границей россиян заявили о готовности вернуться HeadHunter: более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в Россию Unsplash

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Более 60% россиян, живущих и работающих сейчас за рубежом, заявили о готовности вернуться домой в ближайшее время, в том числе по личным причинам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный консалтинговыми компаниями «Яков и Партнеры» и HeadHunter.

«Еще большее число людей, уже работающих за границей, высказались о готовности вернуться в страну: 62% респондентов», — отметила партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

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В качестве причин россияне чаще всего называют личные обстоятельства, более хорошие карьерные возможности и лучшие экономические перспективы в стране.

Эксперты пришли к выводу, что миграционная тенденция, сформировавшаяся в 2022 году, может изменить направление уже в ближайшие два года.

Около 40% работающих в России заявили, что готовы переехать в другую часть страны для увеличения своего экономического дохода. Наибольшее число респондентов желают перебраться в Москву, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Южный федеральный округ.

Из стран многие предпочитают Соединенные Штаты и Канаду. Вопреки всеобщему заблуждению, Объединенные Арабские Эмираты не входят в первую десятку стран, в которые русские хотели бы переехать.

Ранее специалисты HeadHunter назвали самую востребованную профессию в России. Также в лидерах на российском рынке оказались профессии водителя и продавца-консультанта.