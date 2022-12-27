27 декабря 2022, 04:29
СМИ назвали самую востребованную профессию в России
«Известия»: самой востребованной в РФ в 2022 году стала профессия менеджера по продажам
На первом месте среди самых востребованных в 2022 году в России оказалась профессия менеджера по продажам. «Известия» выяснили, что работодатели разместили 497 тысяч таких вакансий.
Также в лидерах на российском рынке оказались профессии продавца-консультанта и водителя. В топ-10 попали бухгалтеры, программисты, врачи, инженеры, слесари и сантехники. Профессию бухгалтера специалисты HeadHunter признали самой стабильной, она сохранила ту же позицию, что и в прошлом году.
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Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков пояснил, что популярность профессии менеджеров по продаже объясняется импортозамещением.
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«Часть импортной продукции стала производиться местными, отечественными продавцами, поэтому потребовался некий новый подход к ее продвижению. Нужно было заместить тех, кто ушел с рынка», — пояснил Щербаков.
Аналитики выяснили, в каких сотрудниках чаще всего нуждались компании в 2022 году. В первую очередь предприятия ощущали нехватку линейного или массового персонала. Всего около 9% компаний искали руководителей.
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