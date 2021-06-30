Большинство привитых россиян согласились еще раз вакцинироваться от коронавируса

Большинство россиян, которые прошли вакцинацию от коронавируса, готовы последовать рекомендациям Минздрава и повторно привитья через полгода. Об этом говорят результаты опроса сайта по поиску работы Superjob.

С исследованием ознакомился РБК. На повторную прививку готовы пойти 78%. Однако решили это сделать только 43%. Не оценили эту идею 22% опрошенных. Точно повторно прививаться не будут 6%.

В опросе принимали участие 1600 респондентов из 371 населенного пункта России. Они все сделали прививку от коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова 29 июня назвала вакцинацию от коронавируса экстренной мерой. По ее словам, прививать население будут до момента образования коллективного иммунитета.

Также она отметила, что вакцинироваться надо даже тем людям, кто переболел. Ведь со временем иммунный ответ сходит на нет, это происходит через шесть месяцев после болезни. Кроме того, Голикова заявила о необходимости повторно прививаться для поддержания иммунитета.