Делать прививки от коронавируса нужно без учета показателей анализа на антитела. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ее процитировал «Интерфакс».

«Проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции нужно без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета», — сказала она.

Голикова также подчеркнула, что пациенты, которые ранее переболели ковидом, могут заразиться еще раз из-за распространения новых штаммов. В целом у людей сохраняется устойчивый иммунный ответ после болезни на протяжение шести месяцев. Затем он начинает постепенно угасать — через 9–12 месяцев. Чтобы поддерживать иммунитет на высоком уровне, делать повторную прививку нужно через полгода после болезни или первой вакцинации.

Ранее Голикова заявила, что экстренная вакцинация в России продолжится до достижения коллективного иммунитета. Он появится, когда прививку от коронавируса получит 60% взрослого населения. При этом экстренная вакцинация проводится только в неблагоприятной эпидемической ситуации — именно в таком положении сейчас оказалась страна.