Большинство отделений ЛДПР поддержало кандидатуру Слуцкого на выборах лидера партии

Высший совет ЛДПР и 84 региональных отделения поддержали кандидатуру председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на предстоящих выборах председателя партии. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала политического объединения.

В партии сообщили, что 76 региональных отделений направили обращения в Высший совет ЛДПР с предложением о выдвижении кандидатуру Слуцкого на предстоящих выборах председателя. Еще восемь отделений сделали заявление через СМИ.

В связи с высокой поддержкой регионов Высший совет партии также выразил поддержку Леониду Слуцкому. За включение его кандидатуры в бюллетень проголосовали большинство членов руководящего органа партии.

Выборы нового председателя ЛДПР пройдут на партийном съезде в ближайшую пятницу, 27 мая. Победитель станет только вторым председателем партии, которая присутствует в российской политике с 1992 года. Первый лидер Владимир Жириновский скончался 6 апреля.