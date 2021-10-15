Больше тысячи пользователей Clubhousе собрались в дискуссии с фейковым Дуровым

В голосовой соцсети Clubhouse пользователь под ником «Pavel Durov» с юзернеймом @durov создал комнату под названием «Полное прекращение работы Telegram в России». За четверть часа в ней собрались 1,5 тысячи человек. При этом сам Павел Дуров никогда и нигде не сообщал о том, что является пользователем этой соцсети.

В верифицированных аккаунтах Дурова в Telegram и Twitter никогда не было сообщений о регистрации в Clubhouse, отметил TJournal. Более того, еще в феврале издание «Код Дурова» «с полной уверенностью» заявило, что этот профиль является фейковым. При этом подписан на него свыше 94 тысяч пользователей, что считается высоким показателем для русскоязычного сегмента соцсети.

После того, как аккаунт ником «Pavel Durov» запланировал дискуссию, пользователи начали быстро заполнять комнату. На своем пике дискуссия с «Павлом Дуровым» собрала до 1,5 тысячи пользователей.

При этом сам «Павел Дуров» в беседе практически ничего не сказал, и на задаваемые ему вопросы от «спикеров» также не отвечал. Запустить дискуссию несколько раз пытались и отдельные пользователи. К примеру, они задавали вопросы о тезисах по поводу прекращения работы Telegram в России, но ни разу за этим ничего не последовало.

Аудитория комнаты начала сокращаться после 19:10, дойдя до тысячи человек. В 19:25 модератор окончательно закрыл комнату.

Регистрация в социальной сети Clubhouse с конца июля стала доступна всем желающим. Ранее там действовала система инвайтов, когда пригласить новых пользователей мог только зарегистрированный участник.

Clubhouse — это социальная сеть, где участники общаются голосом в специальных комнатах без возможности вести запись разговора. Площадку запустили в прошлом году. Пик популярности в российском сегменте интернета пришелся на февраль.