Clubhouse открыл свободную регистрацию

Регистрация в социальной сети Clubhouse теперь доступна всем желающим. Ранее там действовала система инвайтов, когда пригласить новых пользователей мог только зарегистрированный участник. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Там отметили, что всегда рассчитывали на то, что Clubhouse станет открытой площадкой, чтобы все могли получить доступ к содержательным разговорам.

«Система приглашений играла важную роль в нашей ранней истории. Добавляя все новых людей, мы плавно расширяли нашу аудиторию, чтобы не разрушать установленную атмосферу. Но мы всегда хотели, чтоб Clubhouse был доступен для всех», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что с момента запуска приложения команда значительно выросла. Если после начала запуска там работали только восемь специалистов, то теперь штат разросся до 58 человек. Также увеличилось ежедневное количество создаваемых комнат для бесед с 50 тысяч до полумиллиона. После запуска приложения на Android в социальной сети зарегистрировались 10 миллионов новых пользователей.

Clubhouse — это социальная сеть, где участники общаются голосом в специальных комнатах без возможности вести запись разговора. Площадку запустили в прошлом году. Пик популярности в российском сегменте интернета пришелся на февраль. Изначально попасть туда можно было по специальному приглашению от уже зарегистрированного пользователя.