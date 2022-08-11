Больше половины россиян заявили, что сексуальная ориентация дается от природы

В России больше половины людей считают, что сексуальная ориентация дается человеку от природы. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передали в ТАСС.

При этом 15% респондентов полагают, что ориентация формируется в течение жизни и может меняться.

«Каждый второй россиянин считает сексуальную ориентацию биологически обусловленным паттерном. 51% утверждает, что она дана человеку от природы. Эта точка зрения наиболее близка женщинам, гражданам со средним специальным образованием и выше, а также активным потребителям телевидения и интернета», — сказано в исследовании.

Опрос проводился методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее в компьютерную игру в жанре симулятора жизни The Sims 4 добавили расширение, которое позволяет выбирать сексуальную ориентацию героев. Благодаря расширению High School Years при создании персонажа игрок может выбрать, кто ему нравится — мужчины, женщины либо те и другие