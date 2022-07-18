Игрокам The Sims 4 предложили выбрать сексуальную ориентацию героя

В компьютерной игре в жанре симулятора жизни The Sims 4 появится расширение, которое позволяет выбирать сексуальную ориентацию героев. Об этом говорится на сайте студии-разработчика EA Games.

Благодаря расширению High School Years при создании персонажа игрок может выбрать, кто ему нравится — мужчины или женщины, либо те и другие. Кроме того, можно выбрать, каким образом герой проявляет интерес к партнеру — через романтику или секс.

До этого EA Games представила дополнение «Свадебные истории». Однако его сделали недоступным для геймеров из России из-за ЛГБТ-контента. Фанаты были возмущены политикой разработчиков.

Ранее офтальмолог Семакина порекомендовала любителям компьютерных игр выбирать экраны с хорошим разрешением, чтобы беречь глаза.