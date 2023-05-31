Москва 31 мая 2023, 10:01 Рентгенологи Китая и Москвы договорились о научном партнерстве Специалисты лучевой диагностики Китая и Москвы договорились о научном партнерстве Сайт мэра и правительства Москвы

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Рентгенологи из Китая будут сотрудничать с московскими коллегами. Китайские ученые проявляют большую заинтересованность к российским разработкам. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева.

Во время деловой встречи на крупнейшей в мире выставке медоборудования CMEF (China International Medical Equipment Fair) в Шанхае специалисты обеих стран обменялись опытом работы службы лучевой диагностики и поговорили о технологии, основанной на ИИ.

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Статистика по скачиванию материалов научного медицинского журнала Digital Diagnostics показала, что чаще всего его статьи скачивают специалисты из Китая.

«Сегодня мы представили коллегам наш уникальный московский эксперимент по внедрению технологий на основе искусственного интеллекта в лучевую диагностику, поделились научными достижениями и практическими результатами», — рассказал Васильев.

В Центре диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы при поддержке департамента информационных технологий проводят эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику.

Благодаря ИИ сегодня медикам легче выявлять признаки заболеваний по 21 направлению, а количество обработанных с помощью нейросетей лучевых исследований уже превысило девять миллионов. Уровень развития искусственного интеллекта позволяет одновременно выявить до девяти патологий на одном снимке.

Ранее горожанам сообщили, что московский производитель выпустит «умные» браслеты для дистанционного контроля здоровья.