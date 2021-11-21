Больше 40 поездов могут отменить в России

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) займется пересмотром графика составов — она сократит или вообще отменит курсирование 44 поездов дальнего следования. Об этом сообщило агентство РБК, сославшись на документ ФПК.

В компании рассказали, что причиной такого решения стало снижение спроса со стороны пассажиров.

По данным агентства, пересмотр расписания затронет поезда, которые связывают Москву с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Адлером и некоторыми другими городами. Однако на время новогодних праздников компания, напротив, дополнительно введет около 500 поездов. Курсировать они будут по самым популярным направлениям: центральная часть России, горнолыжные курорты и побережье Черного моря.

«Графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения», — рассказали в ФПК.

Это реализуют, если на то будет необходимость и динамика пассажирского спроса сдвинется в лучшую сторону. В компании подчеркнули, что на измененных маршрутах россияне смогут воспользоваться альтернативными составами поездов.

В РЖД планируют обсудить детали, связанные с введением QR-кодов о вакцинации на железнодорожном транспорте. Все они будут действовать в рамках закона РФ.