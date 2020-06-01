Больше 3,5 тысячи пляжей могут открыться летом в России

В ведомстве отметили, что в прошлом году по стране функционировало более 3,78 тысячи пляжей, а на сегодня на учете — более 3,5 тысячи пляжей. При этом наибольшее их количество зарегистрировано в Краснодарском крае — более 500, и в Республике Крым — больше 420, сказали в пресс-службе.

Как правило, в большинстве регионов России купальный сезон начинается 1 июня, но в 2020 году из-за пандемии коронавируса для каждого региона эти сроки будут разными, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Социальная дистанция — единственное требование, которое должны соблюдать россияне на пляжах этим летом. Но правило не распространяется на тех, кто постоянно живет вместе. Маски и перчатки для отдыха у воды надевать не нужно. Об этом в эфире программа «Москва. Кремль. Путин» рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.